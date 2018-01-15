Informations pratiques

Nogent-sur-Seine

EXPOSITION Salon d’automne des artistes du Nogentais

Galerie de la Halle Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 15:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Du 9 au 18 octobre 2026 de 15h à 18h

EXPOSITION Salon d’automne des artistes du Nogentais du 9 au 18 octobre 2026

> 15h à 18h

Galerie de la Halle

Partenaire fidèle de la ville, l’Association Artistique du Nogentais soutient les artistes en devenir ou confirmés du territoire en leur offrant la possibilité d’exposer. Rendez-vous artistique incontournable du mois d’octobre organisé en parallèle de la foire de la Saint-Simon, l’exposition de la Halle joue pleinement son rôle de découvreuse de talents locaux. Diversité des techniques, variété des styles, pluralité des sensibilités et qualité d’exécution…

Le public est généralement conquis par les œuvres présentées.

Renseignements Association Artistique du Nogentais au 06.38.84.58.61 .

Galerie de la Halle Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 38 84 58 61

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English :

L’événement EXPOSITION Salon d’automne des artistes du Nogentais Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise