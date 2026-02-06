Exposition Sculpter la mémoire Musée des Beaux-Arts Angers

Exposition Sculpter la mémoire

Musée des Beaux-Arts 14 rue du Musée Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28

En 1922, la ville d’Angers, avec le soutien du département de Maine-et-Loire, inaugure un monument à la gloire des enfants d’Angers et de l’Anjou, combattants de la Grande Guerre . Confié au sculpteur Jules Desbois .

Musée des Beaux-Arts 14 rue du Musée Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

