Exposition SCULPTILIA 5 d’Elisabeth Cibot Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Exposition SCULPTILIA 5 d’Elisabeth Cibot

Du 16/09 au 30/09/2026 tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-16

Exposition, de dessins, peintures & sculptures d’Elisabeth CIBOT a suivi une formation pluridisciplinaire dessin, glyptique, sculpture, gravure dans les ateliers

d’Etienne Martin, Félicien Favrat, du sculpteur César et de Léopold Kretz.

Autour du trait reste le creuset de sa production artistique, différentes créations

sculpturales et graphiques converseront dans l’écrin de la Galerie de Manville. Bronzes,

céramiques, verres et cristal, accompagnent plusieurs dessins sur papier ou toiles. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

An exhibition of drawings, paintings and sculptures by Elisabeth CIBOT, who undertook multidisciplinary training in drawing, seal-carving, sculpture and printmaking in the studios

of Etienne Martin, Félicien Favrat, the sculptor César and Léopold Kretz.

L’événement Exposition SCULPTILIA 5 d’Elisabeth Cibot Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme des Baux de Provence