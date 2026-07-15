Exposition Patrick PENRAD Vision futuriste Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Exposition Patrick PENRAD Vision futuriste

Du 01/09 au 15/09/2026 tous les jours de 9h30 à 18h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 09:30:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Patrick PENRAD est un artiste-peintre né en 1959 en Moselle dans le Grand-Est. Durant ses études artistiques, il découvre les peintres de la Renaissance, tels que Rembrandt, Johannes Vermeer ou encore Le Caravage.Né en 1959 en Lorraine,

Les sujets organiques et cosmiques de Patrick PENRAD, nous plongent tantôt dans un monde infini, tantôt dans un environnement visionnaire. Les couleurs et les objets se déploient dans un savant mélange et nous emmènent au-delà de nos interrogations, au plus profond de nous-même. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Patrick PENRAD is a painter born in 1959 in Moselle, in the Grand Est region. During his art studies, he discovered Renaissance painters such as Rembrandt, Johannes Vermeer, and Caravaggio. Born in 1959 in Lorraine,

L’événement Exposition Patrick PENRAD Vision futuriste Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baux de Provence