Exposition Suite en Bleu de Didier Le Gleuher Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Exposition Suite en Bleu de Didier Le Gleuher

Du 01/09 au 15/10/2026 tous les jours de 11h à 18h.

Ouvert tous les jours. Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 11:00:00

fin : 2026-10-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Entre matière et dessin, la démarche artistique de Didier Le Gleuher se rapproche de l’abstraction. L’artiste cherche la légèreté, en opposition au poids de l’image tragique du monde véhiculée par les médias et la désinformation.

L’Art est un exutoire qui l’apaise, mais aussi un jeu qui lui permet de créer un parallèle avec le volume et la surface sans référence aux avant-gardes à la mode.

Didier Le Gleuher cherche à produire un art intemporel à l’opposé d’une vision critique.

Cette année, une nouvelle série d’œuvres vient compléter ses œuvres antérieures, plutôt en noir et blanc avec un discret rappel des trois couleurs primaires.

Son approche du graphisme devient très picturale grâce à ce bleu.

Exposition ouverte tous les jours de 11h à 18h30 .

Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Somewhere between material and drawing, Didier Le Gleuher’s artistic approach leans towards abstraction. The artist seeks lightness, in contrast to the weight of the tragic image of the world conveyed by the media and misinformation.

L’événement Exposition Suite en Bleu de Didier Le Gleuher Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baux de Provence