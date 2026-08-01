Exposition Emotions lyriques et sculptures de Hubert et Catherine Mangold Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Exposition Emotions lyriques et sculptures de Hubert et Catherine Mangold

Du 17/08 au 31/08/2026 tous les jours de 10h à 18h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-08-17

L’art comme langage universel

Entre le bois, la pierre et la toile, deux univers se répondent, celui de Hubert et Catherine Mangold.

Leurs œuvres, qu’elles soient taillées, modelées ou peintes, sont le reflet d’une recherche intime, où l’art devient le langage universel de l’émotion. Découvrez-les à travers l’exposition Émotions lyriques et sculptures, du 17 au 31 août Galerie de Manville. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Art as a universal language

Through wood, stone and canvas, two worlds come together: those of Hubert and Catherine Mangold.

L’événement Exposition Emotions lyriques et sculptures de Hubert et Catherine Mangold Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baux de Provence