Exposition Emotions lyriques et sculptures de Hubert et Catherine Mangold Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence
lundi 17 août 2026 · Grand Rue Frédéric Mistral · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
Exposition Emotions lyriques et sculptures de Hubert et Catherine Mangold
Du 17/08 au 31/08/2026 tous les jours de 10h à 18h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17
L’art comme langage universel
Entre le bois, la pierre et la toile, deux univers se répondent, celui de Hubert et Catherine Mangold.
Leurs œuvres, qu’elles soient taillées, modelées ou peintes, sont le reflet d’une recherche intime, où l’art devient le langage universel de l’émotion. Découvrez-les à travers l’exposition Émotions lyriques et sculptures, du 17 au 31 août Galerie de Manville. .
Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
Art as a universal language
Through wood, stone and canvas, two worlds come together: those of Hubert and Catherine Mangold.
L’événement Exposition Emotions lyriques et sculptures de Hubert et Catherine Mangold Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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