Exposition « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille « , Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne
dimanche 20 septembre 2026 · Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque · Bayonne
Informations pratiques
Exposition « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille » Dimanche 20 septembre, 11h00 Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation. Accessibilité limité en fonction de la fin des travaux en cours (PMR et parking).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de photographies présentant de manière atypique et ludique les enjeux liés à la conservation préventive, ainsi que les dégradations durables et définitives que peuvent subir certains documents.
Mais sommes-nous bien sûrs de ce que nous voyons sur ces images ?
Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque 39 Av. Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Exposition de photographies présentant de manière atypique et ludique les questions liées à la conservation préventive et les dégradations durables et définitives que subissent certains documents. de…
©CD64 – Photographie JM Decompte (AD64 – B7974)
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