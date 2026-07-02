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Exposition « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille « , Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne

dimanche 20 septembre 2026 · Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque · Bayonne

Exposition « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille « , Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque, Bayonne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pôle D'archives De Bayonne Et Du Pays Basque
Adresse
39 Av. Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Accessibilité limité en fonction de la fin des travaux en cours (PMR et parking).

Exposition « Série B : le feu ça brûle et l’eau ça mouille  » Dimanche 20 septembre, 11h00 Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Accessibilité limité en fonction de la fin des travaux en cours (PMR et parking).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies présentant de manière atypique et ludique les enjeux liés à la conservation préventive, ainsi que les dégradations durables et définitives que peuvent subir certains documents.
Mais sommes-nous bien sûrs de ce que nous voyons sur ces images ?

Pôle D’archives De Bayonne Et Du Pays Basque 39 Av. Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Exposition de photographies présentant de manière atypique et ludique les questions liées à la conservation préventive et les dégradations durables et définitives que subissent certains documents. de…

©CD64 – Photographie JM Decompte (AD64 – B7974)

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