Exposition Signé Bretécher Quai de la Charente Angoulême
Exposition Signé Bretécher Quai de la Charente Angoulême samedi 23 mai 2026.
Exposition Signé Bretécher
Quai de la Charente Le Musée de la bande dessinée Angoulême Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-05-23
Rétrospective retraçant le parcours de l’autrice Claire Bretécher (1940-2020) et explorant les aspects marquants de son œuvre.
.
Quai de la Charente Le Musée de la bande dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Retrospective retracing the career of author Claire Bretécher (1940-2020) and exploring the key aspects of her work.
L’événement Exposition Signé Bretécher Angoulême a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême