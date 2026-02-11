Exposition Signé Bretécher Quai de la Charente Angoulême

Exposition Signé Bretécher

Quai de la Charente Le Musée de la bande dessinée Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-05-23

Rétrospective retraçant le parcours de l’autrice Claire Bretécher (1940-2020) et explorant les aspects marquants de son œuvre.

.

Quai de la Charente Le Musée de la bande dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Retrospective retracing the career of author Claire Bretécher (1940-2020) and exploring the key aspects of her work.

