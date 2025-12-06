Exposition Signé Roquefort Marques et étiquettes d’un fromage d’exception Rez-de-chaussée Roquefort-sur-Soulzon

Roquefort-sur-Soulzon

Exposition Signé Roquefort Marques et étiquettes d’un fromage d’exception

Rez-de-chaussée Avenue de la Gare Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Comment reconnaître un véritable Roquefort ? Une exposition entre histoire, graphisme, commerce et patrimoine gourmand.

À travers une collection exceptionnelle d’estampilles, d’étiquettes anciennes et d’objets liés au marquage des fromages, cette exposition vous plonge dans l’histoire fascinante du Roquefort et de son commerce.

Du fromage vendu nu aux premières marques imprimées, découvrez comment producteurs et affineurs ont peu à peu inventé une véritable identité visuelle pour protéger leur produit, séduire les consommateurs et lutter contre les imitations.

Timbres secs, pierre lithographique, estampilles et alus l’évolution des techniques d’impression et l’incroyable richesse graphique des étiquettes de Roquefort.

L’exposition est accompagnée d’un projet pédagogique en partenariat avec le service culture du département de l’Aveyron et accompagné par l’artiste Philippe Dummont réunissant les créations d’enfants autour d’une œuvre collective. Ce projet est lié aux 100 ans de l’appellation Roquefort et prend appui sur la fabuleuse collection d’étiquettes anciennes (et outils de gravure, de marquage) du Saloir de Roquefort. .

Rez-de-chaussée Avenue de la Gare Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How to recognize a genuine Roquefort? An exhibition combining history, graphics, commerce and gourmet heritage.

L’événement Exposition Signé Roquefort Marques et étiquettes d’un fromage d’exception Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)