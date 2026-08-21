Exposition « Silence et bruit du monde », Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire, Tarascon

Informations pratiques

Exposition « Silence et bruit du monde » 19 et 20 septembre Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Bouches-du-Rhône

Pas de limites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le cloître des Cordeliers accueille les œuvres de Magdalena Kopacz et Léon Diaz-Ronda. À travers sculptures et peintures, les deux artistes explorent les liens entre matière, mémoire, regard et émotion. Leurs créations invitent à une déambulation sensible et poétique entre figures, paysages, textures et résonances intérieures.

Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Place Frédéric Mistral – 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 38 71 Installé dans l’ancien Couvent des Cordeliers et inauguré en juin 2016, le Musée d’Art et d’Histoire s’inscrit dans une volonté de poursuivre la valorisation du cœur historique de la Cité. Ce lieu patrimonial ce veut ainsi un espace d’échange, de partage de tout ce qui fait l’identité urbaine, rurale, festive, historique et méditerranéenne de notre belle cité provençale. A proximité de l’office de tourisme et de la rue des halles. Parking avenue de la République et le long du cours Aristide Briand.

Le cloître des Cordeliers accueille les œuvres de Magdalena Kopacz et Léon Diaz-Ronda. À travers sculptures et peintures, les deux artistes explorent les liens entre matière, mémoire, regard et Leurs…

©Chantal Melanson et mairie de Tarascon