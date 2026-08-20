Expositions : Le bon roi René, chevalier des arts – La mode au Moyen Age, élégance et prestige à la cour du Roi René, Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, Tarascon

Informations pratiques

Expositions : Le bon roi René, chevalier des arts – La mode au Moyen Age, élégance et prestige à la cour du Roi René 19 et 20 septembre Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou Bouches-du-Rhône

gratuit sans réservations, sans matériel à apporter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Deux espaces d’interprétation pour tout comprendre de l’histoire passionnante du château et du roi René . À Tarascon, vivez la vie de château !

Le Bon Roi René, chevalier des arts.

La Dame d’Atours a récréé de somptueux costumes historiques pour illustrer l’art de la mode au Moyen Âge. Magnifiant les appartements du logis seigneurial, les costumes habitent le lieu et dévoilent un à un l’élégance à la cour du bon roi René.

Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou 5 Boulevard du Roi René, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910193 https://chateau.tarascon.fr Le château de Tarascon constitue, par son état de conservation, l’une des plus belles forteresses de France, au cœur du Pays d’Arles, entre Provence et Languedoc. Bâti au XVe siècle par les comtes de Provence et ducs d’Anjou Louis II et Louis III, il offre un parcours de visite de plus de 30 salles et un panorama unique depuis sa terrasse. Parking gratuit.

Deux espaces d’interprétation pour tout comprendre de l’histoire passionnante du château et du roi René . À Tarascon, vivez la vie de château !

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