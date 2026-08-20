L’école du Petit Castelet Visites commentées, Ecole du petit castelet, Tarascon
samedi 19 septembre 2026 · Ecole du petit castelet · Tarascon
Informations pratiques
L’école du Petit Castelet Visites commentées 19 et 20 septembre Ecole du petit castelet Bouches-du-Rhône
Sur réservation – Jauge limitée à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Un ancien élève de l’école vous conte l’histoire de l’établissement : une île sur le Rhône, une bastide du XVIIe siècle, un monastère du XIXe siècle, aujourd’hui une école…
Durée : environ 1h. Jauge limitée à 20 places. Réservation au 06 09 96 26 94 ou martihag@gmail.com
Ecole du petit castelet 467 chemin du petit castelet, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:martihag@gmail.com »}]
Un ancien élève de l’école vous conte l’histoire de l’établissement : une île sur le Rhône, une bastide du XVIIe siècle, un monastère du XIXe siècle, aujourd’hui une école…
école du Petit Castelet
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