L’école du Petit Castelet Visites commentées, Ecole du petit castelet, Tarascon

Informations pratiques

L’école du Petit Castelet Visites commentées 19 et 20 septembre Ecole du petit castelet Bouches-du-Rhône

Sur réservation – Jauge limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un ancien élève de l’école vous conte l’histoire de l’établissement : une île sur le Rhône, une bastide du XVIIe siècle, un monastère du XIXe siècle, aujourd’hui une école…

Durée : environ 1h. Jauge limitée à 20 places. Réservation au 06 09 96 26 94 ou martihag@gmail.com

Ecole du petit castelet 467 chemin du petit castelet, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:martihag@gmail.com »}]

Un ancien élève de l’école vous conte l’histoire de l’établissement : une île sur le Rhône, une bastide du XVIIe siècle, un monastère du XIXe siècle, aujourd’hui une école…

école du Petit Castelet