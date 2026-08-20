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L’école du Petit Castelet Visites commentées, Ecole du petit castelet, Tarascon

samedi 19 septembre 2026 · Ecole du petit castelet · Tarascon

L’école du Petit Castelet Visites commentées, Ecole du petit castelet, Tarascon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ecole du petit castelet
Adresse
467 chemin du petit castelet, 13150 Tarascon
Ville
13150 Tarascon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Sur réservation - Jauge limitée à 20 personnes

L’école du Petit Castelet Visites commentées 19 et 20 septembre Ecole du petit castelet Bouches-du-Rhône

Sur réservation – Jauge limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un ancien élève de l’école vous conte l’histoire de l’établissement : une île sur le Rhône, une bastide du XVIIe siècle, un monastère du XIXe siècle, aujourd’hui une école…
Durée : environ 1h. Jauge limitée à 20 places. Réservation au 06 09 96 26 94 ou martihag@gmail.com

Ecole du petit castelet 467 chemin du petit castelet, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:martihag@gmail.com »}]
Un ancien élève de l’école vous conte l’histoire de l’établissement : une île sur le Rhône, une bastide du XVIIe siècle, un monastère du XIXe siècle, aujourd’hui une école…

école du Petit Castelet

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