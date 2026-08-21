château de Tarascon Portes ouvertes, Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, Tarascon

Informations pratiques

château de Tarascon Portes ouvertes 19 et 20 septembre Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou Bouches-du-Rhône

pas de limites , sans réservation et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez à votre rythme le monument et ses expositions Le château de Tarascon, histoire et patrimoine, Le bon roi René, chevalier des arts et La mode au Moyen Âge, élégance et prestige à la cour du roi René.

Dernière entrée 45 mn avant la fermeture des portes. Entrée libre.

Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou 5 Boulevard du Roi René, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910193 https://chateau.tarascon.fr Le château de Tarascon constitue, par son état de conservation, l’une des plus belles forteresses de France, au cœur du Pays d’Arles, entre Provence et Languedoc. Bâti au XVe siècle par les comtes de Provence et ducs d’Anjou Louis II et Louis III, il offre un parcours de visite de plus de 30 salles et un panorama unique depuis sa terrasse. Parking gratuit.

Découvrez à votre rythme le monument et ses expositions Le château de Tarascon, histoire et patrimoine, Le bon roi René, chevalier des arts et La mode au Moyen Âge, élégance et prestige à la cour du …

©Hervé Hôte – Ville de Tarascon