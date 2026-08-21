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Souleïado- Musée du textile provençal – Portes ouvertes, Souleïado musée du textile, Tarascon

samedi 19 septembre 2026 · Souleïado musée du textile · Tarascon

Souleïado- Musée du textile provençal – Portes ouvertes, Souleïado musée du textile, Tarascon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Souleïado musée du textile
Adresse
39 Rue Charles Demery, 13150 Tarascon
Ville
13150 Tarascon
Département
Bouches-du-Rhône

Souleïado- Musée du textile provençal – Portes ouvertes Samedi 19 septembre, 10h00 Souleïado musée du textile Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIe siècle, et résidence de la manufacture Souleïado, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en retraçant l’histoire de l’impression sur étoffe qui s’instaura en Provence au XVIIe siècle.
Entrée gratuite. Dernière entrée à 17h.

Souleïado musée du textile 39 Rue Charles Demery, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIe siècle, et résidence de la manufacture Souleïado, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en retraçant l’histoire de l’impression sur étoffe qui s’instaura en Provence au XVIIe siècle.
Entrée gratuite. Dernière entrée à 17h.
L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIe siècle, et résidence de la manufacture Souleïado, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en de …

©M.L Faubet

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