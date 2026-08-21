Souleïado- Musée du textile provençal – Portes ouvertes, Souleïado musée du textile, Tarascon
samedi 19 septembre 2026 · Souleïado musée du textile · Tarascon
Informations pratiques
Souleïado- Musée du textile provençal – Portes ouvertes Samedi 19 septembre, 10h00 Souleïado musée du textile Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIe siècle, et résidence de la manufacture Souleïado, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en retraçant l’histoire de l’impression sur étoffe qui s’instaura en Provence au XVIIe siècle.
Entrée gratuite. Dernière entrée à 17h.
Souleïado musée du textile 39 Rue Charles Demery, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIe siècle, et résidence de la manufacture Souleïado, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en retraçant l’histoire de l’impression sur étoffe qui s’instaura en Provence au XVIIe siècle.
Entrée gratuite. Dernière entrée à 17h.
L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIe siècle, et résidence de la manufacture Souleïado, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en de …
©M.L Faubet
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