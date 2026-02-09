Exposition « Sorcières » Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 10:00 – 18:00

Gratuit : non de 0 à 9 € Tarif plein : 9 €Tarif réduit* : 5 €18-25 ans – enseignants – détenteurs de la carte famille nombreuse – une heure avant la fermetureGratuit* : moins de 18 ans – demandeurs d’emploi – bénéficiaires du RSA – personnes en situation de handicap et leur accompagnant – allocataires minimum vieillesse ou ASPA – anciens résistants, anciens combattants et grands invalides de guerre – détenteurs Carte Blanche, du Pass musées, du Pass Nantes – détenteurs cartes FDOTSI et ICOM – personnel du Ministère de la Culture et des Musées de France – journalistes* Sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois Tout public

« Sorcières » : une exposition exceptionnelle au musée d’histoire de NantesÀ travers un parcours immersif et rigoureux, cette exposition propose d’explorer l’une des plus vastes persécutions de l’histoire : celle des femmes accusées de sorcellerie, du crépuscule du Moyen Âge à l’Époque moderne.Dépassant les poncifs et les représentations stéréotypées, l’exposition s’attache à mettre en lumière les racines historiques, sociales et culturelles de la figure de la sorcière, tout en dévoilant les multiples réalités tout autant que les fictions qui ont successivement été projetées sur ce terme.Le parcours s’ouvre sur les magiciennes de l’Antiquité, exaltées par les poètes et auteurs anciens, dont les rites et pratiques étaient alors connus de tous. Il traverse ensuite les grandes angoisses médiévales, les procès inquisitoriaux, avant de s’attarder sur l’intensification des chasses aux sorcières aux 16e et 17e siècles. L’itinéraire mène enfin à la décriminalisation progressive des pratiques occultes, jusqu’à la réappropriation contemporaine de l’image de la sorcière, désormais perçue comme une figure de puissance, affranchie de toute connotation démoniaque.Pour reconstituer et remonter ce fil vertigineux, près de 180 œuvres et objets – gravures, peintures, manuscrits anciens, objets de culte ou de sorcellerie – issus de prestigieuses institutions françaises et européennes et des dispositifs multimédias – films, témoignages, cartes animées, sound design – rythment ce parcours aux frontières du réel et aux confins des imaginaires.Oscillant entre imaginaire collectif, mémoire occultée et histoire de la peur, cette exposition ambitionne de porter un regard critique et salutaire sur une époque tourmentée. Elle révéle enfin toute l’actualité de ce sujet dont les enjeux – genre, corps, sexualité, domination, manipulation, oubli – demeurent au cœur des préoccupations contemporaines. Sorcières #8mars #ExpositionChâteau

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000

0811464644 https://www.chateaunantes.fr/



Afficher la carte du lieu Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

