Exposition Sortir de taire Médiathèque Meslan

Informations pratiques

Meslan

Exposition Sortir de taire

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 10:00:00

fin : 2026-10-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Artiste autodidacte, Valérie Dumont poursuit un parcours artistique riche qui l’a conduite à exposer en région parisienne, puis en Bretagne, notamment dans le Finistère et le Morbihan. Aujourd’hui, elle vient poser ses toiles à Meslan pour partager un univers à la fois sensible, poétique et engagé.

Artiste plasticienne autodidacte, dont les œuvres mêlent peinture, sculpture et installations. Son univers, à la fois poétique et engagé, s’inspire de thèmes tels que la nature, l’écologie, les droits des femmes et les inégalités. En utilisant souvent des matériaux de récupération, elle transforme des objets du quotidien en créations originales qui invitent à la réflexion.

À travers son travail, Valérie Dumont cherche à sensibiliser le public tout en transmettant un message d’espoir, de créativité et de respect de notre environnement.

Une belle occasion de découvrir le travail d’une artiste dont les créations ne laissent pas indifférent. .

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96

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English :

L’événement Exposition Sortir de taire Meslan a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan