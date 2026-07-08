AGENDA · Meslan
Rando, marche & trail Meslan
dimanche 13 septembre 2026 · Meslan
Informations pratiques
Meslan
Rando, marche & trail
Salle des fêtes Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Différents circuits proposés 5, 8, 13, 16 et 21 km. Animation musicale. Départ libre entre 7h45 et 10h. .
Salle des fêtes Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 71 83 25 82
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English :
L’événement Rando, marche & trail Meslan a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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