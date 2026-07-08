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AGENDA · Meslan

Rando, marche & trail Meslan

dimanche 13 septembre 2026 · Meslan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
56320 Meslan
Département
Morbihan
Tarif

Meslan

Rando, marche & trail

Salle des fêtes Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Différents circuits proposés 5, 8, 13, 16 et 21 km. Animation musicale. Départ libre entre 7h45 et 10h.   .

Salle des fêtes Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 71 83 25 82 

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English :

L’événement Rando, marche & trail Meslan a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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