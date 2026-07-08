Informations pratiques

Meslan

Rando, marche & trail

Salle des fêtes Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Différents circuits proposés 5, 8, 13, 16 et 21 km. Animation musicale. Départ libre entre 7h45 et 10h. .

Salle des fêtes Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 71 83 25 82

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English :

L’événement Rando, marche & trail Meslan a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan