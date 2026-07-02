AGENDA · Meslan
Exposition Sortir de taire Médiathèque Meslan
vendredi 4 septembre 2026 · Médiathèque · Meslan
Informations pratiques
Meslan
Exposition Sortir de taire
Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Exposition personnelle de l’artiste Valérie Dumont. .
Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96
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English :
L’événement Exposition Sortir de taire Meslan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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