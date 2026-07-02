Exposition Sortir de taire Médiathèque Meslan

Informations pratiques

Meslan

Exposition Sortir de taire

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Exposition personnelle de l’artiste Valérie Dumont. .

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96

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English :

L’événement Exposition Sortir de taire Meslan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan