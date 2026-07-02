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AGENDA · Meslan

Exposition Sortir de taire Médiathèque Meslan

vendredi 4 septembre 2026 · Médiathèque · Meslan

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
10 Rue du Presbytère
Ville
56320 Meslan
Département
Morbihan
Tarif

Meslan

Exposition Sortir de taire

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Exposition personnelle de l’artiste Valérie Dumont.   .

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96 

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English :

L’événement Exposition Sortir de taire Meslan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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