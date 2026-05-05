Exposition : « Sourire », Maison des Photographes et de l’Image, Bièvres
Exposition : « Sourire », Maison des Photographes et de l’Image, Bièvres samedi 13 juin 2026.
Exposition : « Sourire » 13 – 21 juin Maison des Photographes et de l’Image Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
La bonne humeur est contagieuse, souriez, vous ne serez pas filmé. Avec la nouvelle exposition de Bièvres-Image, les photographes vous invitent à faire une pause légère. Sourires en coin et petits moments suspendus, entre poésie et humour.
Vernissage samedi 13 juin à 18h30.
Facebook : bievresimages
Maison des Photographes et de l’Image bièvres Bièvres 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture les week-ends du 13 au 21 juin de 16h à 19h. exposition photos