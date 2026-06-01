Visite libre du parc, Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres

Visite libre du parc 6 et 7 juin Maison littéraire de Victor Hugo Essonne

Tarif parc : 3€. Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La Maison Littéraire de Victor Hugo est située au Château des Roches, ancienne propriété de Bertin l’aîné.

Directeur du Journal des Débats au 19e siècle, il y animait un salon littéraire où l’invité le plus illustre fut Victor Hugo. Il y créa un parc à l’anglaise de 10 ha bordant la Bièvre, en plantant de nombreuses essences aujourd’hui deux fois centenaire : chênes, pins, platanes, cèdres, séquoias, cyprès chauve. Un lac et son île lui donnent un charme romantique.

La Maison Littéraire de Victor Hugo accueillera à l’occasion des Rendez-vous au jardin une visite libre du parc, des animations littéraires et une chasse aux trésors Sur la trace des Misérables.

Le jardin du parc du Château des Roches est entretenu selon le style anglais, déjà présent à l’époque de Victor Hugo. Hugo met souvent ce lieu en valeur dans ses vers et il écrit même, depuis les bords du Rhin : « Tous les sapins de la Forêt Noire ne valent pas l’acacia qui est dans la cour des Roches ».

Le parc permet aux visiteurs de découvrir les lieux de promenades de Victor Hugo lors de ses villégiatures aux Roches.

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 41 82 84 http://www.maisonlitterairedevictorhugo.net magnifique parc privé, classé parc du XIXe siècle à l’anglaise.

Visite libre du parc

©Maison littéraire de Victor Hugo