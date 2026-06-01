Animations littéraires dans le parc du Château des Roches, Maison littéraire de Victor Hugo, Bièvres

Animations littéraires dans le parc du Château des Roches 6 et 7 juin Maison littéraire de Victor Hugo Essonne

Tarif parc : 3€. Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La Maison Littéraire de Victor Hugo est située au Château des Roches, ancienne propriété de Bertin l’aîné.

Directeur du Journal des Débats au 19e siècle, il y animait un salon littéraire où l’invité le plus illustre fut Victor Hugo. Il y créa un parc à l’anglaise de 10 ha bordant la Bièvre, en plantant de nombreuses essences aujourd’hui deux fois centenaire : chênes, pins, platanes, cèdres, séquoias, cyprès chauve. Un lac et son île lui donnent un charme romantique.

La Maison Littéraire de Victor Hugo accueillera à l’occasion des Rendez-vous au jardin une visite libre du parc, des animations littéraires et une chasse aux trésors Sur la trace des Misérables.

Des comédiens talentueux disséminés dans le parc feront vivre les textes de Victor Hugo.

Vous pourrez découvrir, ou redécouvrir ses poèmes, textes, écrits politiques, et même les lettres d’amour échangées pendant 50 ans avec sa muse Juliette Drouet.

Une belle occasion de vous promener dans les lieux qui ont inspiré Victor Hugo qui y a écrit notamment les poèmes Bièvre, la Tristesse d’Olympio, des Contemplations, et bien d’autres encore.

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 41 82 84 http://www.maisonlitterairedevictorhugo.net magnifique parc privé, classé parc du XIXe siècle à l’anglaise.

Animations littéraires dans le parc

©Maison littéraire de Victor Hugo