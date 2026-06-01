62e foire internationale de la Photo, Centre-village, Bièvres
62e foire internationale de la Photo, Centre-village, Bièvres samedi 6 juin 2026.
62e foire internationale de la Photo 6 et 7 juin Centre-village Essonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
La Foire Internationale de la Photo propose un riche programme pour satisfaire aussi bien le chineur que l’amateur d’art photographique :
- marché de l’occasion et des antiquités ;
- marché des artistes ;
- marché du neuf et des services ;
- rencontres de Bièvres ;
- conférences, animations, expositions, concours photo…
Cette année, Jean-Christophe Béchet sera l’invitée d’honneur de la foire et nous présentera deux expositions de photographies : « Macadam Color » et « Sauvage matérialité ».
Retrouvez le programme détaillé ici
Centre-village Place de la mairie, bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat@photo-bievres.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 22 11 72 »}] [{« link »: « https://www.bievres.fr/medias/2026/04/Foire-internationale-de-la-photo-62e-BAT-impression.pdf »}]
Organisée par le PhotoClub Paris Val-de-Bièvre avec le soutien de la Commune. foire photo