62e foire internationale de la Photo, Centre-village, Bièvres

62e foire internationale de la Photo 6 et 7 juin Centre-village Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La Foire Internationale de la Photo propose un riche programme pour satisfaire aussi bien le chineur que l’amateur d’art photographique :

marché de l’occasion et des antiquités ;

marché des artistes ;

marché du neuf et des services ;

rencontres de Bièvres ;

conférences, animations, expositions, concours photo…

Cette année, Jean-Christophe Béchet sera l’invitée d’honneur de la foire et nous présentera deux expositions de photographies : « Macadam Color » et « Sauvage matérialité ».

Retrouvez le programme détaillé ici

Centre-village Place de la mairie, bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat@photo-bievres.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 22 11 72 »}] [{« link »: « https://www.bievres.fr/medias/2026/04/Foire-internationale-de-la-photo-62e-BAT-impression.pdf »}]

Organisée par le PhotoClub Paris Val-de-Bièvre avec le soutien de la Commune. foire photo