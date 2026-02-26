EXPOSITION ST-CYP’ART BARBARA LAMBERT Rue Verdi Saint-Cyprien
EXPOSITION ST-CYP’ART BARBARA LAMBERT Rue Verdi Saint-Cyprien vendredi 25 septembre 2026.
Saint-Cyprien
EXPOSITION ST-CYP’ART BARBARA LAMBERT
Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-09-25
Du vendredi 25 septembre au vendredi 13 novembre du lundi au vendredi de 8h à 21h Samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 12h15, et de 15h à 18h15 > Exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Barbara Lambert à Grand Stade les Capellans.
Publ…
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Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00
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English :
Friday, September 25 to Friday, November 13 Monday to Friday, 8am to 9pm Saturday, Sunday and public holidays, 9am to 12.15pm and 3pm to 6.15pm > St-Cyp?Art au détour des ?uvres by Barbara Lambert at Grand Stade les Capellans.
Publ…
L’événement EXPOSITION ST-CYP’ART BARBARA LAMBERT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-26 par OT DE SAINT CYPRIEN
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