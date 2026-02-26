EXPOSITION ST-CYP’ART BARBARA LAMBERT Rue Verdi Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

EXPOSITION ST-CYP’ART BARBARA LAMBERT

Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-09-25

Du vendredi 25 septembre au vendredi 13 novembre du lundi au vendredi de 8h à 21h Samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 12h15, et de 15h à 18h15 > Exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Barbara Lambert à Grand Stade les Capellans.

Publ…

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Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00

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English :

Friday, September 25 to Friday, November 13 Monday to Friday, 8am to 9pm Saturday, Sunday and public holidays, 9am to 12.15pm and 3pm to 6.15pm > St-Cyp?Art au détour des ?uvres by Barbara Lambert at Grand Stade les Capellans.

Publ…

L’événement EXPOSITION ST-CYP’ART BARBARA LAMBERT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-26 par OT DE SAINT CYPRIEN