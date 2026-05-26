EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO Salle du restaurant du Casino JOA Saint-Cyprien
EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO Salle du restaurant du Casino JOA Saint-Cyprien mercredi 25 novembre 2026.
Saint-Cyprien
EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO
Salle du restaurant du Casino JOA 700 Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2026-11-25
Du mercredi 25 novembre 2026 au vendredi 22 janvier 2027. Salle du restaurant du Casino JOA de Saint-Cyprien ouvert 7 jours sur 7, de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30 > Exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Christine Garcia.
Mercredi 25 nov…
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Salle du restaurant du Casino JOA 700 Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 13 78
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English :
From Wednesday, November 25, 2026 to Friday, January 22, 2027. JOA de Saint-Cyprien Casino restaurant open 7 days a week, from 12pm to 2pm and from 7.30pm to 9.30pm > St-Cyp?Art au détour des ?uvres exhibition by Christine Garcia.
Wednesday, Nov. 25
L’événement EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT66
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