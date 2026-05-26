EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO Salle du restaurant du Casino JOA Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO

Salle du restaurant du Casino JOA 700 Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2026-11-25

Du mercredi 25 novembre 2026 au vendredi 22 janvier 2027. Salle du restaurant du Casino JOA de Saint-Cyprien ouvert 7 jours sur 7, de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30 > Exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Christine Garcia.

Mercredi 25 nov…

.

Salle du restaurant du Casino JOA 700 Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 13 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Wednesday, November 25, 2026 to Friday, January 22, 2027. JOA de Saint-Cyprien Casino restaurant open 7 days a week, from 12pm to 2pm and from 7.30pm to 9.30pm > St-Cyp?Art au détour des ?uvres exhibition by Christine Garcia.

Wednesday, Nov. 25

L’événement EXPOSITION ST-CYP’ART JOA CASINO Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT66