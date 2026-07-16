Exposition Steve McCurry, l’oeil hanté, Musée des Beaux-Arts de Pau, Pau

Informations pratiques

Exposition Steve McCurry, l’oeil hanté 1 juin – 26 septembre 2027 Musée des Beaux-Arts de Pau Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T11:00:00+02:00 – 2027-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2027-09-26T11:00:00+02:00 – 2027-09-26T17:30:00+02:00

Depuis près de cinquante ans, McCurry parcourt le monde à la rencontre de cultures et de vies souvent éloignées, prenant le temps d’observer et d’écouter. Son regard capte des instants où se mêlent beauté et tragédie, donnant forme à une expérience universelle de la condition humaine. L’exposition “L’oeil Hanté » propose une lecture renouvelée de son œuvre. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur ses images iconiques, elle explore des photographies qui n’ont jamais été vues auparavant, révélant d’autres profondeurs et une narration plus intime. Cette approche novatrice invite à redécouvrir McCurry, non comme un simple témoin du réel, mais comme un passeur d’histoires et de visions, dont les images transforment notre manière de voir le monde. Le titre de l’exposition, s’inspire d’une réflexion de Walter Benjamin autour de « l’œil hanté », une perception façonnée par l’histoire, la mémoire et l’imaginaire, capable de révéler l’invisible. Cette idée éclaire le travail de Steve McCurry, dont la photographie dépasse la simple documentation pour atteindre une dimension presque visionnaire.

Musée des Beaux-Arts de Pau 1 rue Mathieu Lalanne Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559273302 https://musee.pau.fr/fr/

Depuis près de cinquante ans, McCurry parcourt le monde à la rencontre de cultures et de vies souvent éloignées, prenant le temps d’observer et d’écouter. Son regard capte des instants où se mêlent à…

© Steve McCurry