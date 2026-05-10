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Exposition sur l’architecture des crématoriums Crématorium Nantes Nantes

Exposition sur l’architecture des crématoriums Crématorium Nantes Nantes

Exposition sur l’architecture des crématoriums Crématorium Nantes Nantes vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Crématorium Nantes

Adresse : 2 Chemin de la Justice

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 09:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-15 09:00 – 16:30
Gratuit : oui  Tout public 

Le crématorium de Nantes propose une exposition photographique sur l’architecture de différents crématoriums en France, dans le cadre du printemps des cimetières.

Crématorium Nantes Nantes Nord Nantes 44300
02 40 59 90 99


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