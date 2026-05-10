Exposition sur l’architecture des crématoriums Crématorium Nantes Nantes
Exposition sur l’architecture des crématoriums Crématorium Nantes Nantes vendredi 15 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-15 09:00 – 16:30
Gratuit : oui Tout public
Le crématorium de Nantes propose une exposition photographique sur l’architecture de différents crématoriums en France, dans le cadre du printemps des cimetières.
Crématorium Nantes Nantes Nord Nantes 44300
02 40 59 90 99
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