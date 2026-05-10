Exposition sur l’architecture des crématoriums Crématorium Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-15 09:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Le crématorium de Nantes propose une exposition photographique sur l’architecture de différents crématoriums en France, dans le cadre du printemps des cimetières.

Crématorium Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 40 59 90 99



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