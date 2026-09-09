AGENDA · Corbie
Exposition sur l’église St Etienne de Corbie et son portail, Ancienne église collégiale Saint-Etienne, Corbie
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne église collégiale Saint-Etienne · Corbie
Informations pratiques
Exposition sur l’église St Etienne de Corbie et son portail 19 et 20 septembre Ancienne église collégiale Saint-Etienne Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition sur l’église Saint-Etienne et son portail
Petit cloître – Place Jean Catelas – Corbie
Visite guidée : 16h30
Ancienne église collégiale Saint-Etienne 47 Rue du Moulin 80800 Corbie Corbie 80800 Somme Hauts-de-France
Exposition sur l’église Saint-Etienne et son portail
©Maxime JORON
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