Exposition sur l’église St Etienne de Corbie et son portail, Ancienne église collégiale Saint-Etienne, Corbie

Informations pratiques

Exposition sur l’église St Etienne de Corbie et son portail 19 et 20 septembre Ancienne église collégiale Saint-Etienne Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition sur l’église Saint-Etienne et son portail

Petit cloître – Place Jean Catelas – Corbie

Visite guidée : 16h30

Ancienne église collégiale Saint-Etienne 47 Rue du Moulin 80800 Corbie Corbie 80800 Somme Hauts-de-France

Exposition sur l’église Saint-Etienne et son portail

©Maxime JORON