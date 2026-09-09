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Exposition sur l’église St Etienne de Corbie et son portail, Ancienne église collégiale Saint-Etienne, Corbie

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne église collégiale Saint-Etienne · Corbie

Exposition sur l’église St Etienne de Corbie et son portail, Ancienne église collégiale Saint-Etienne, Corbie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne église collégiale Saint-Etienne
Adresse
47 Rue du Moulin 80800 Corbie
Ville
80800 Corbie
Département
Somme

Exposition sur l’église St Etienne de Corbie et son portail 19 et 20 septembre Ancienne église collégiale Saint-Etienne Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition sur l’église Saint-Etienne et son portail
Petit cloître – Place Jean Catelas – Corbie
Visite guidée : 16h30

Ancienne église collégiale Saint-Etienne 47 Rue du Moulin 80800 Corbie Corbie 80800 Somme Hauts-de-France
Exposition sur l’église Saint-Etienne et son portail

©Maxime JORON

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