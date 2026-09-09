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Ouverture du musée de Corbie et visite guidée, Ouverture du musée et visite guidée, Corbie

samedi 19 septembre 2026 · Ouverture du musée et visite guidée · Corbie

Ouverture du musée de Corbie et visite guidée, Ouverture du musée et visite guidée, Corbie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ouverture du musée et visite guidée
Adresse
13 bis Place de la République, 80800 Corbie
Ville
80800 Corbie
Département
Somme

Ouverture du musée de Corbie et visite guidée 19 et 20 septembre Ouverture du musée et visite guidée Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture du musée et visite guidée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Venez découvrir l’histoire de Corbie et de son ancienne abbaye entre 14h et 18h
Des visites guidées d’une heure environ sont proposées à 14h – 15h – 16h – 17h le samedi et le dimanche.

Ouverture du musée et visite guidée 13 bis Place de la République, 80800 Corbie Corbie 80800 Somme Hauts-de-France https://musee-des-amis-du-vieux-corbie.jimdosite.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61575034312465 Venez découvrir l’histoire de la ville de Corbie et de son ancienne abbaye.

Ouverture du musée (14h -18h) et visite guidée

Visite guidée :14h-15h-16h-17h Parking possible place de la République
Ouverture du musée et visite guidée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

©Maxime JORON

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