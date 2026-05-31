Exposition sur les anciens outils de la vigne, Ferme de Jeu, Vicq-sur-Gartempe

Exposition sur les anciens outils de la vigne 19 et 20 septembre Ferme de Jeu Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans une ancienne ferme familiale, à Vicq-sur-Gartempe, Lionel et Corinne Bregeard ont rassemblé et mis en scène outils et matériels anciens.

La ferme de Jeu est ainsi devenue un véritable conservatoire du patrimoine rural.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une exposition réalisée avec l’association VGCA (Vals de Gartempe Creuse Anglin) mettra à l’honneur les outils de la vigne ainsi que les métiers de vigneron et de tonnelier.

Découvrez une présentation d’outils et de matériels anciens, accompagnée d’explications sur leur histoire et leurs usages, ainsi que de photographies.

Ferme de Jeu 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 52 82 82 83 https://www.vgca.fr/ Dans une ancienne ferme familiale, à Vicq-sur-Gartempe, Lionel et Corinne Bregeard ont rassemblé et mis en scène outils et matériels anciens.

La ferme de Jeu est ainsi devenue un véritable conservatoire du patrimoine rural. Accès par route communale. Parking à proximité

Dans une ancienne ferme familiale, à Vicq-sur-Gartempe, Lionel et Corinne Bregeard ont rassemblé et mis en scène outils et matériels anciens.

©F. Bigot