Festival Les Chaises Musicales 202 Église Saint Léger Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe

Festival Les Chaises Musicales 202

Église Saint Léger Rue de l’église Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

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Église Saint Léger Rue de l’église Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 44 09 38

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English : Festival Les Chaises Musicales 202

L’événement Festival Les Chaises Musicales 202 Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne