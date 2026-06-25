Yoga au bord de l’eau La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe
Yoga au bord de l’eau La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe mardi 21 juillet 2026.
Vicq-sur-Gartempe
Yoga au bord de l’eau
La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-08-11 10:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
L’association ASSA propose 10 séances de yoga en plein air les mardis de 9h à 10h du 21 juillet au 11 août à l’aire de loisirs. Le mardi 18 août le cours aura lieu dans la parc de la mairie.
10 euros la séance.
Inscriptions auprès d’Isabelle au 07.71.15.50.44 .
La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 15 50 44
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English : Yoga au bord de l’eau
L’événement Yoga au bord de l’eau Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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