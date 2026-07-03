Festival Les Chaises Musicales Le Quatuor Ebène et ses invités 7 août Senillé St Sauveur / 8 & 9 août Vicq sur Gartempe Église Saint Léger Vicq-sur-Gartempe
vendredi 7 août 2026 · Église Saint Léger · Vicq-sur-Gartempe
Informations pratiques
Vicq-sur-Gartempe
Festival Les Chaises Musicales Le Quatuor Ebène et ses invités
7 août Senillé St Sauveur / 8 & 9 août Vicq sur Gartempe
Église Saint Léger Rue de l’église Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-09 19:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
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Église Saint Léger Rue de l’église Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 44 09 38
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English : Festival Les Chaises Musicales Le Quatuor Ebène et ses invités
7 août Senillé St Sauveur / 8 & 9 août Vicq sur Gartempe
L’événement Festival Les Chaises Musicales Le Quatuor Ebène et ses invités
7 août Senillé St Sauveur / 8 & 9 août Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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