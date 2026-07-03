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Festival Les Chaises Musicales Le Quatuor Ebène et ses invités 7 août Senillé St Sauveur / 8 & 9 août Vicq sur Gartempe Église Saint Léger Vicq-sur-Gartempe

vendredi 7 août 2026 · Église Saint Léger · Vicq-sur-Gartempe

Festival Les Chaises Musicales Le Quatuor Ebène et ses invités 7 août Senillé St Sauveur / 8 & 9 août Vicq sur Gartempe Église Saint Léger Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Église Saint Léger
Adresse
Rue de l'église
Ville
86260 Vicq-sur-Gartempe
Département
Vienne
Tarif

Vicq-sur-Gartempe

Festival Les Chaises Musicales Le Quatuor Ebène et ses invités
7 août Senillé St Sauveur / 8 & 9 août Vicq sur Gartempe

Église Saint Léger Rue de l’église Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

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Église Saint Léger Rue de l’église Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 44 09 38 

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English : Festival Les Chaises Musicales Le Quatuor Ebène et ses invités
7 août Senillé St Sauveur / 8 & 9 août Vicq sur Gartempe

L’événement Festival Les Chaises Musicales Le Quatuor Ebène et ses invités
7 août Senillé St Sauveur / 8 & 9 août Vicq sur Gartempe Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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