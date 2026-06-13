Fête des battages et des associations La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe dimanche 26 juillet 2026.

Vicq-sur-Gartempe

Fête des battages et des associations

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dimanche 26 juillet à partir de 9h, à l’aire de loisirs, fête des battages et des associations.

Randonnée, concours de labour, animations, spectacle suivi du feu d’artifice à 23h.

Réservation des repas **sur place**, ou au **06.74.54.17.26**, ou **Au Panier Sympa** chez Sylvie, ou via le **QR CODE sur Hello Asso** .

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 54 17 26

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English : Fête des battages et des associations

L’événement Fête des battages et des associations Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne