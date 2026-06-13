Fête des battages et des associations La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe
Fête des battages et des associations La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe dimanche 26 juillet 2026.
Vicq-sur-Gartempe
Fête des battages et des associations
La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dimanche 26 juillet à partir de 9h, à l’aire de loisirs, fête des battages et des associations.
Randonnée, concours de labour, animations, spectacle suivi du feu d’artifice à 23h.
Réservation des repas **sur place**, ou au **06.74.54.17.26**, ou **Au Panier Sympa** chez Sylvie, ou via le **QR CODE sur Hello Asso** .
La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 54 17 26
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English : Fête des battages et des associations
L’événement Fête des battages et des associations Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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