Informations pratiques

Vicq-sur-Gartempe

Fête du village

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concours de pétanque à partir de 13h30.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements auprès du comité des fêtes au 06.74.54.17.26 .

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 54 17 26

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne