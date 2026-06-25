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Fête du village Vicq-sur-Gartempe

samedi 18 juillet 2026 · Vicq-sur-Gartempe

Fête du village Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du bourg
Ville
86260 Vicq-sur-Gartempe
Département
Vienne
Tarif

Vicq-sur-Gartempe

Fête du village

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concours de pétanque à partir de 13h30.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements auprès du comité des fêtes au 06.74.54.17.26   .

Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 54 17 26 

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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