AGENDA · Vicq-sur-Gartempe
Fête du village Vicq-sur-Gartempe
samedi 18 juillet 2026 · Vicq-sur-Gartempe
Informations pratiques
Vicq-sur-Gartempe
Fête du village
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concours de pétanque à partir de 13h30.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements auprès du comité des fêtes au 06.74.54.17.26 .
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 54 17 26
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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