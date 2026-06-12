Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe

Brocante La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe

Brocante La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe samedi 4 juillet 2026.

Lieu : La Guillonnerie

Adresse : Aire de loisirs

Ville : 86260 Vicq-sur-Gartempe

Département : Vienne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Vicq-sur-Gartempe

Brocante

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 07:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

L’association VGCA (Vals de Gartempe et Creuse) organise une brocante le dimanche 05 juillet à l’aire de loisirs.
Réservations au **06.52.82.82.83** (laisser un message ou envoyer un SMS)
Envoyer un mail à **[vgca@free.fr](mailto:vgca@free.fr)**
Possibilité de compléter le formulaire via le site **[http://www.vgca.fr](http://www.vgca.fr)**   .

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 82 82 83  vgca@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

L’événement Brocante Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Vicq-sur-Gartempe (Vienne)