Brocante La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe
Brocante La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe samedi 4 juillet 2026.
Vicq-sur-Gartempe
Brocante
La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 07:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’association VGCA (Vals de Gartempe et Creuse) organise une brocante le dimanche 05 juillet à l’aire de loisirs.
Réservations au **06.52.82.82.83** (laisser un message ou envoyer un SMS)
Envoyer un mail à **[vgca@free.fr](mailto:vgca@free.fr)**
Possibilité de compléter le formulaire via le site **[http://www.vgca.fr](http://www.vgca.fr)** .
La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 82 82 83 vgca@free.fr
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English : Brocante
L’événement Brocante Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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