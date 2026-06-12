Brocante La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe

Brocante

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 07:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association VGCA (Vals de Gartempe et Creuse) organise une brocante le dimanche 05 juillet à l’aire de loisirs.

Réservations au **06.52.82.82.83** (laisser un message ou envoyer un SMS)

Envoyer un mail à **[vgca@free.fr](mailto:vgca@free.fr)**

Possibilité de compléter le formulaire via le site **[http://www.vgca.fr](http://www.vgca.fr)** .

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 82 82 83 vgca@free.fr

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English : Brocante

L’événement Brocante Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne