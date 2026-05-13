Moules-frites 2026 La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe

Moules-frites 2026

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La 19ème édition de notre moules-frites aura lieu le 20 juin 2026 !

Cette année, La Lyre Txaranga sera une nouvelle fois parmis nous pour enflammer la soirée !

Vous pouvez dés maintenant acheter votre place auprès de nos vendeurs ou sur Hello Asso via le QR code ou le lien ci-dessous

[https://www.helloasso.com/…/soiree…/widget-vignette](https://www.helloasso.com/…/soiree…/widget-vignette) .

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Moules-frites 2026

L’événement Moules-frites 2026 Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne