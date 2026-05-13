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Moules-frites 2026 La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe

Moules-frites 2026 La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe

Moules-frites 2026 La Guillonnerie Vicq-sur-Gartempe samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Guillonnerie

Adresse : Aire de loisirs

Ville : 86260 Vicq-sur-Gartempe

Département : Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Vicq-sur-Gartempe

Moules-frites 2026

La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

La 19ème édition de notre moules-frites aura lieu le 20 juin 2026 !
Cette année, La Lyre Txaranga sera une nouvelle fois parmis nous pour enflammer la soirée !
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La Guillonnerie Aire de loisirs Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Moules-frites 2026

L’événement Moules-frites 2026 Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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