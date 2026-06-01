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Concours de boules lyonnaises route de La Roche Posay Vicq-sur-Gartempe

Concours de boules lyonnaises route de La Roche Posay Vicq-sur-Gartempe

Concours de boules lyonnaises route de La Roche Posay Vicq-sur-Gartempe samedi 27 juin 2026.

Lieu : route de La Roche Posay

Adresse : Boulodrome

Ville : 86260 Vicq-sur-Gartempe

Département : Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vicq-sur-Gartempe

Concours de boules lyonnaises

route de La Roche Posay Boulodrome Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

La club bouliste organise son traditionnel concours de boules lyonnaises le 27 juin de 14h à 17h.
Buvette sur place.   .

route de La Roche Posay Boulodrome Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 38 37 38 

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English : Concours de boules lyonnaises

L’événement Concours de boules lyonnaises Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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