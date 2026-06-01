Concours de boules lyonnaises route de La Roche Posay Vicq-sur-Gartempe
Concours de boules lyonnaises route de La Roche Posay Vicq-sur-Gartempe samedi 27 juin 2026.
Vicq-sur-Gartempe
Concours de boules lyonnaises
route de La Roche Posay Boulodrome Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La club bouliste organise son traditionnel concours de boules lyonnaises le 27 juin de 14h à 17h.
Buvette sur place. .
route de La Roche Posay Boulodrome Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 38 37 38
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English : Concours de boules lyonnaises
L’événement Concours de boules lyonnaises Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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