Concours de boules lyonnaises route de La Roche Posay Vicq-sur-Gartempe samedi 27 juin 2026.

Vicq-sur-Gartempe

Concours de boules lyonnaises

route de La Roche Posay Boulodrome Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La club bouliste organise son traditionnel concours de boules lyonnaises le 27 juin de 14h à 17h.

Buvette sur place. .

route de La Roche Posay Boulodrome Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 38 37 38

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English : Concours de boules lyonnaises

L’événement Concours de boules lyonnaises Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne