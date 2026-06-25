Chantier citoyen Vicq-sur-Gartempe
Chantier citoyen Vicq-sur-Gartempe samedi 11 juillet 2026.
Vicq-sur-Gartempe
Chantier citoyen
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Samedi 11 juin, rendez-vous à 8h sur la place autour d’un café Chez Coco .
Au programme,nettoyage des bords de rivière et de l’ancien moulin en bas de la villa des iles.
Prévoir vos gants et outils de jardinage.
Renseignements à la mairie au 05.49.86.22.65 .
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 22 65
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English : Chantier citoyen
L’événement Chantier citoyen Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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