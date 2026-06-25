Soirée jeunes vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Vicq-sur-Gartempe

Soirée jeunes

vicq sur gartempe parc de la mairie Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01 22:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Conditions pour participer: habiter Vicq et avoir entre 10 et 17 ans.

Objectif: proposer des idées, porter la voix des jeunes et participer activement à la vie locale.

RDV mercredi 1er juillet de 18h30 à 22h30 maxi, Parc de la mairie. Restauration sur place.

Pour l’autorisation parentale ou tout autre renseignement, vous pouvez contacter la mairie au 05.49.86.22.65. .

vicq sur gartempe parc de la mairie Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 22 65

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English : Soirée jeunes

L’événement Soirée jeunes Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne