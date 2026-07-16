UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aubiet

Exposition sur les ans du foyer rural d’Aubiet, Mairie d’Aubiet, Aubiet

samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Aubiet · Aubiet

Exposition sur les ans du foyer rural d’Aubiet, Mairie d’Aubiet, Aubiet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie d'Aubiet
Adresse
Place la mairie, 32270 Aubiet
Ville
32270 Aubiet
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Exposition sur les ans du foyer rural d’Aubiet 19 et 20 septembre Mairie d’Aubiet Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00

Exposition sous le porche de la mairie consacrée aux 80 ans du foyer rural d’Aubiet, à travers une sélection de documents et de photographies.

Mairie d’Aubiet Place la mairie, 32270 Aubiet Aubiet 32270 Gers Occitanie 06 17 18 59 00 GROUPE RECHERCHES HISTORIQUE D’AUBIET
32270 AUBIET parking gratuit
exposition sous le porche devant la mairie sur les 80ans du foyer rural d’Aubiet par des documents et photos

©eric rota

À voir aussi à Aubiet (Gers)