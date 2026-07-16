Exposition sur les ans du foyer rural d’Aubiet, Mairie d’Aubiet, Aubiet

Informations pratiques

Exposition sur les ans du foyer rural d’Aubiet 19 et 20 septembre Mairie d’Aubiet Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00

Exposition sous le porche de la mairie consacrée aux 80 ans du foyer rural d’Aubiet, à travers une sélection de documents et de photographies.

Mairie d’Aubiet Place la mairie, 32270 Aubiet Aubiet 32270 Gers Occitanie 06 17 18 59 00 GROUPE RECHERCHES HISTORIQUE D’AUBIET

32270 AUBIET parking gratuit

exposition sous le porche devant la mairie sur les 80ans du foyer rural d’Aubiet par des documents et photos

©eric rota