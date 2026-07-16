Visite commentée : groupe recherches historiques d’Aubiet, Mairie d’Aubiet, Aubiet

Informations pratiques

Visite commentée : groupe recherches historiques d’Aubiet Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie d’Aubiet Gers

Gratuit. Nombre de personnes 30 à 40.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée du vieil Aubiet

Partez à la découverte du cœur historique d’Aubiet au fil d’une visite commentée.

Mairie d’Aubiet Place la mairie, 32270 Aubiet Aubiet 32270 Gers Occitanie 06 17 18 59 00 GROUPE RECHERCHES HISTORIQUE D’AUBIET

32270 AUBIET parking gratuit

visite comentée du viel Aubiet

©Eric Rota