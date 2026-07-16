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Visite libre : groupe recherches historiques d’Aubiet, Église Notre-Dame de Pitié et de Charité, Aubiet

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame de Pitié et de Charité · Aubiet

Visite libre : groupe recherches historiques d’Aubiet, Église Notre-Dame de Pitié et de Charité, Aubiet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame de Pitié et de Charité
Adresse
Rue de l'Église, 32270 Aubiet
Ville
32270 Aubiet
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Visite libre : groupe recherches historiques d’Aubiet 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de Pitié et de Charité Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition consacrée à l’année 1944 et à la Libération du Gers, vécues par les habitants d’Aubiet.
La visite du musée des Trois Guerres est proposée uniquement sur demande.

Église Notre-Dame de Pitié et de Charité Rue de l’Église, 32270 Aubiet Aubiet 32270 Gers Occitanie 06 17 18 59 00 vieux village parking gratuit
exposition sur l’année 1944 à la liberatition du Gers vécu par les Aubietains.

©eric rota

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