Exposition « Sur les pas de d’Arthur Batut » Nicolas Fremiot, Lumière d’Encre, Céret

Informations pratiques

Exposition « Sur les pas de d’Arthur Batut » Nicolas Fremiot 29 décembre 2026 – 2 janvier 2027 Lumière d’Encre Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-29T10:00:00+01:00 – 2026-12-29T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-02T10:00:00+01:00 – 2027-01-02T18:00:00+01:00

Nicolas Frémiot a marché en 2023 de Labruguière à Céret sur les pas d’Arthur Batut qui arpenta au 19ème le Tarn et ses départements limitrophes. Regards sur le paysage contemporain de N. Frémiot et clichés d’A. Batut se cotoient dans l’exposition. Nicolas Fremiot, photographe qui développe depuis le début des années 1990 une œuvre étroitement liée au déplacement et à la marche a été accueilli en octobre 2023 pour cheminer à pied sur les pas d’Arthur Batut, lui-même grand marcheur photographe. De Labruguière à Céret, l’artiste a pu poursuivre ses investigations photographiques du paysage contemporain et a rencontré les habitants des territoires traversés en se faisant accueillir à chaque étape de son parcours. L’exposition de restitution de cette résidence s’inscrit dans le programme de commémoration du bicentenaire de la photographie en partenariat avec le Centre d’art et de Photographie Lumière d’Encre de Céret, ainsi que le Grap-CMI et la SESA à Carcassonne.

Lumière d’Encre Place Pablo Picasso, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430827330 https://www.lumieredencre.fr Venir en bus : Depuis Perpignan, prendre à la gare routière la ligne 530 dont vous pouvez télécharger les horaires en suivant ce lien. Descendre à l’arrêt du Torréador au centre de Céret remonter vers le centre historique à 600 m. Venir en train : Arrêt à la gare de Gare de Perpignan et prendre le bus (voir au-dessus). Pour choisir les meilleures tarifs de billets de train vous pouvez consulter le site Trainline. Parkings : À Céret vous pouvez vous garer, Parking des Tins, place de la République et place de la Liberté. Par avion : – Aéroport de Perpignan : puis bus jusqu’à la gare routière puis bus 530 pour Céret (voir au dessus). – Aéroport de Gérone : puis Frogbus. Par bateau : – Port de croisière et de voyageurs de Port-Vendres, de Séte ou de Barcelone – Port de plaisance d’Argeles sur mer

Nicolas Frémiot a marché en 2023 de Labruguière à Céret sur les pas d’Arthur Batut qui arpenta au 19ème le Tarn et ses départements limitrophes. Regards sur le paysage contemporain de N. Frémiot et à…

©Nicolas Fremiot