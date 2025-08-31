Exposition sur l’histoire du Prieuré Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Exposition sur l’histoire du Prieuré
Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’édifice roman (11e, fin du 12e siècle), orné de peintures murales en trompe-l’œil, offre un cadre somptueux au tabernacle provenant de l’abbaye du Ronceray d’Angers.
Visites guidées de l’église par l’association Les Amis du Prieuré de St-Georges-des-Sept-Voies.
Jeu-découverte de l’église pour enfants de plus de 9 ans.
Présentation exceptionnelle d’un tableau qui se trouvait autrefois dans l’église (Vierge à l’Enfant, 18e siècle), conservé au département des Antiquités et des Objets d’Art du Maine-et-Loire.
Exposition sur l’histoire du Prieuré, avec un focus tout particulier sur Anne-Sophie Marchoux, Comtesse de Caen (1809-1870) et son projet de Ferme-Ecole. Exposition, parcours commenté lié à l’histoire de la Ferme-école, dont la fameuse Éolienne Bollée.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .
Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Romanesque building (11th and late 12th centuries), adorned with trompe-l’œil murals, provides a magnificent setting for the tabernacle from the Abbey of Ronceray in Angers.
L’événement Exposition sur l’histoire du Prieuré Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)
- Les Heures Musicales de Cunault Choeur Mikrokosmos Gennes-Val-de-Loire 16 août 2026
- La Genn’iale randonnée marche, VTT, Raid VTT et Gravel Gennes-Val-de-Loire 30 août 2026
- Théâtre Frankenstein Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Pièce de théâtre CheMinS Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Les premiers champignons de l’automne Gennes-Val-de-Loire 13 septembre 2026