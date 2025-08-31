Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Exposition sur l’histoire du Prieuré

Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’édifice roman (11e, fin du 12e siècle), orné de peintures murales en trompe-l’œil, offre un cadre somptueux au tabernacle provenant de l’abbaye du Ronceray d’Angers.

Visites guidées de l’église par l’association Les Amis du Prieuré de St-Georges-des-Sept-Voies.

Jeu-découverte de l’église pour enfants de plus de 9 ans.

Présentation exceptionnelle d’un tableau qui se trouvait autrefois dans l’église (Vierge à l’Enfant, 18e siècle), conservé au département des Antiquités et des Objets d’Art du Maine-et-Loire.

Exposition sur l’histoire du Prieuré, avec un focus tout particulier sur Anne-Sophie Marchoux, Comtesse de Caen (1809-1870) et son projet de Ferme-Ecole. Exposition, parcours commenté lié à l’histoire de la Ferme-école, dont la fameuse Éolienne Bollée.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Romanesque building (11th and late 12th centuries), adorned with trompe-l’œil murals, provides a magnificent setting for the tabernacle from the Abbey of Ronceray in Angers.

L’événement Exposition sur l’histoire du Prieuré Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME