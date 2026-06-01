Exposition sur logement des jeunes, médiathèque, Montceau-les-Mines
Exposition sur logement des jeunes, médiathèque, Montceau-les-Mines mardi 2 juin 2026.
Exposition sur logement des jeunes 2 – 5 juin médiathèque Saône-et-Loire
Entrée libre / gratuite/ créneaux horaires proposés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Nous avons proposé des ateliers collectifs à des jeunes de – 25 ans dans le cadre d’une action financée par le contrat ville, l’action nommée « T’as un plan toit ».
Ces ateliers, construits comme un parcours, ont permis d’expliquer aux jeunes du groupe les mécanismes autour du logement (droits/devoirs, aides disponibles et réseau de partenaires).
L’exposition de l’UNCLLAJ a été utilisée comme support pour les ateliers.
Cette exposition sera installée durant la semaine du 2 au 5 juin, à la médiathèque de la ville.
Les partenaires seront invités à venir découvrir l’exposition avec un groupe de jeunes qu’ils accompagnent. L’exposition sera présentée par les agents de la cellule Info jeunes.
Cette semaine clôture l’action « T’as un plan toit ».
médiathèque 56 quai Jules Chagot 71300 Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.bing.com/search?q=médiathèque+montceau+les+mines+lien+de+access&FORM=AWRE
Une expo pour aborder tous les sujets de l’entrée à la sortie d’un logement exposition UNCCLAJ
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