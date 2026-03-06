Les 10 km du port de plaisance 4ème édition Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines

Les 10 km du port de plaisance 4ème édition

Quai Général de Gaulle Port de plaisance Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

2026-06-07

Course à pied organisée dans le cadre de la Fête du Port de Plaisance de Montceau-les-Mines.

De 9h30 à 12h environ, retrouvez différents parcours chronométrés, pour tous niveaux.

Rendez-vous près de la capitainerie pour un parcours en boucle autour du port de plaisance. .

