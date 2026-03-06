Les 10 km du port de plaisance 4ème édition Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines
Les 10 km du port de plaisance 4ème édition Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines dimanche 7 juin 2026.
Les 10 km du port de plaisance 4ème édition
Quai Général de Gaulle Port de plaisance Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Course à pied organisée dans le cadre de la Fête du Port de Plaisance de Montceau-les-Mines.
De 9h30 à 12h environ, retrouvez différents parcours chronométrés, pour tous niveaux.
Rendez-vous près de la capitainerie pour un parcours en boucle autour du port de plaisance. .
Quai Général de Gaulle Port de plaisance Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 10 km du port de plaisance 4ème édition
L’événement Les 10 km du port de plaisance 4ème édition Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-03-06 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II