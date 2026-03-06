Fête du port de plaisance 4ème édition Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines

Fête du port de plaisance 4ème édition

Quai Général de Gaulle Port de plaisance Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-07

La Ville de Montceau-les-Mines, en partenariat avec la Communauté Urbaine Creusot Montceau et l’Office de Tourisme Creusot Montceau, organise la quatrième édition de la Fête du Port de Plaisance.

Rendez-vous le dimanche 7 juin pour une journée riche en animations !

* En matinée les 10 km du port , course à pied regroupant épreuves chronométrées pour adultes et enfants. Parcours en boucle autour du port.

* Journée fête du port entre le Monument aux Morts et la Capitainerie

8h30 inscriptions et retraits des dossards

9h30 départs 10 km du Port et 5 km

10h début des animations (pêche aux canards, la belle roue, jeux en bois, activités nautiques, modélisme)

11h courses enfants

À partir de 14h démonstrations et courses de Dragon Boat, démonstrations de sauvetage sur l’eau par le SDIS, démonstration de chiens sauveteurs, visite du poste de contrôle de la 9ème écluse.

Animations musicales sur la journée.

Une journée ouverte à tous et gratuite. Restauration et buvette sur place. Animations pour les enfants. .

Quai Général de Gaulle Port de plaisance Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

