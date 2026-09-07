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Exposition sur l’Oratoire Notre-Dame des Ermites, Chapelle de l’Oratoire, Thaon-les-Vosges

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Oratoire · Thaon-les-Vosges

Exposition sur l’Oratoire Notre-Dame des Ermites, Chapelle de l’Oratoire, Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de l'Oratoire
Adresse
4 rue de Lorraine 88150 Thaon-les-Vosges
Ville
88150 Thaon-les-Vosges
Département
Vosges

Exposition sur l’Oratoire Notre-Dame des Ermites 19 et 20 septembre Chapelle de l’Oratoire Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition retraçant l’historique de cet Oratoire fermé au public et désacralisé mi 2026.

Chapelle de l’Oratoire 4 rue de Lorraine 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est https://thaonlesvosges.fr Parkings à proximité
L’exposition retraçant l’historique de cet Oratoire fermé au public et désacralisé mi 2026.

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