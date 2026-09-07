AGENDA · Thaon-les-Vosges
Exposition sur l’Oratoire Notre-Dame des Ermites, Chapelle de l’Oratoire, Thaon-les-Vosges
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Oratoire · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Exposition sur l’Oratoire Notre-Dame des Ermites 19 et 20 septembre Chapelle de l’Oratoire Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’exposition retraçant l’historique de cet Oratoire fermé au public et désacralisé mi 2026.
Chapelle de l’Oratoire 4 rue de Lorraine 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est https://thaonlesvosges.fr Parkings à proximité
L’exposition retraçant l’historique de cet Oratoire fermé au public et désacralisé mi 2026.
ThaonlesVosges
À voir aussi à Thaon-Les-Vosges (Vosges)
- Vide Grenier de Girmont & fête patronale rue de Lorraine Thaon-les-Vosges 13 septembre 2026
- Exposition cartes postales de Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 15 septembre 2026
- Exposition « Thaon à la belle époque », Médiathèque, Thaon-les-Vosges 18 septembre 2026
- La petite histoire du nom de nos communes Thaon-les-Vosges 18 septembre 2026
- 40 ans du Jumelage Thaon/Alzenau, Auditorium Clémentine Delait, Thaon-les-Vosges 19 septembre 2026