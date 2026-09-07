Exposition sur l’Oratoire Notre-Dame des Ermites, Chapelle de l’Oratoire, Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Exposition sur l’Oratoire Notre-Dame des Ermites 19 et 20 septembre Chapelle de l’Oratoire Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition retraçant l’historique de cet Oratoire fermé au public et désacralisé mi 2026.

Chapelle de l’Oratoire 4 rue de Lorraine 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est https://thaonlesvosges.fr Parkings à proximité

L’exposition retraçant l’historique de cet Oratoire fermé au public et désacralisé mi 2026.

ThaonlesVosges