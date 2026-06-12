Exposition Surface(s) de Cassandre Barbotin Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Exposition Surface(s) de Cassandre Barbotin

Cherbourg-Octeville Artothèque Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’artothèque expose cet été le travail de l’artiste Cassandre Barbotin. Elle utilise la sérigraphie en tons directs pour créer des compositions vibrantes aux couleurs franches et joyeuses. À travers son travail, elle interroge la technique de la sérigraphie. Habituellement utilisée pour créer des multiples, elle se l’approprie afin d’expérimenter sur des surfaces comme le plexiglas, donnant une transparence toute particulière à ses compositions uniques. Dans cette exposition, l’artiste présente également ses recherches autour de l’utilisation d’encres végétales. La couche picturale à la surface de ses œuvres devient un laboratoire où les couleurs obtenues proviennent des plantes se trouvant autour d’elle et varient en fonction des saisons. De ces expérimentations naissent des compositions vives et surprenantes. Ouverte du mercredi au samedi 13h30 18h. .

Cherbourg-Octeville Artothèque Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 38 artotheque@cherbourg.fr

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English : Exposition Surface(s) de Cassandre Barbotin

L’événement Exposition Surface(s) de Cassandre Barbotin Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin