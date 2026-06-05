Paëlla et démo de Flamenco en partenariat avec l’association MANCHA Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Paëlla et démo de Flamenco en partenariat avec l’association MANCHA

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

HOLA, OLE Y PAELLA.

Rendez-vous le vendredi 12 juin à partir de 18h30, pour fêter l’arrivée de l’été, en partenariat avec L’Autre Lieu, MANCHA vous invite à sa préparation d’une paëlla sous le soleil de l’Espagne dans la cour du bar de l’Autre Lieu (avec possibilité d’être à couvert si le temps cherbourgeois nous empêche d’être à l’extérieur…). .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

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English : Paëlla et démo de Flamenco en partenariat avec l’association MANCHA

L’événement Paëlla et démo de Flamenco en partenariat avec l’association MANCHA Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin